Москва, , 13:48 — REGNUM Материал РБК со ссылкой на источник, согласно которому в российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 февраля в социальной сети Facebook.

«80 долларов — это, конечно мощная инвестиция», — написал Fedor Y.

Многие пользователи пришли к мнению, что вокруг идеи инвестиции материнского капитала чувствуется желание устроить очередную мошенническую схему для обогащения неких лиц.

«Видимо, наши либеральные прозападные экономисты уже и не знают, чем ещё подпитать фондовый пузырь», — пишет Александра Б.

Некоторые комментаторы призвали граждан не инвестировать свой маткапитал ни в какие ценные бумаги. Граждане уверены, что люди могут с лёгкостью лишиться своих ресурсов.

«Вот уж на что не стоит вестись, так это на ценные бумаги. Опять государство желает выехать за счёт своих граждан», — считает Larisa N.

Нашлись и те, кто призвал руководство России и вовсе выдавать материнский капитал людям прямо на руки. Люди уверены, что найдут применение данным деньгам, чтобы обеспечить благоприятное существование своего ребёнка.

«Да выдайте их на руки! Мать ребёнка разберётся лучше, куда их инвестировать! В растущего ребёнка», — обращается Katia G.

Напомним, 9 февраля РБК опубликовал материал со ссылкой на источник, согласно которому в российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском.