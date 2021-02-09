Москва, , 13:34 — REGNUM Наибольшее число мошеннических звонков на территорию РФ поступает из стран, в которых люди хорошо говорят на русском языке. Об этом заявил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.

«Исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество колл-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны», — сказал Козлов.

По его словам, в силу ряда мер предосторожности, включая использование VPN, достаточно сложно отследить место совершения исходящего мошеннического звонка.