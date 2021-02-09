Омск, , 13:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 162 человек, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в министерстве здравоохранения региона.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 38 735 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 236 человек, в том числе 282 — за последние сутки.

Жертвами COVID-19 в регионе стали ещё четыре человека. За весь период в Томской области скончались 1127 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 8 февраля было выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 79 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.

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