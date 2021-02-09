Оренбург, , 13:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области прокуратура проводит проверку по факту травмирования трехлетнего ребенка. Известно, что мать пострадавшей девочки состоит на межведомственном профилактическом учете. Женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в Орске ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома. Девочка госпитализирована. У нее диагностировали ушиб и ссадину левого локтевого сустава.

По данным прокуратуры, во время ЧП матери дома не оказалось. Об инциденте полицейских информировали соседи.

«В ходе организованной проверки прокуратуре района предстоит проанализировать нынешние условия проживания и воспитания детей. Также предстоит дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сказали в надзорном ведомстве.

Ранее в суде ставился вопрос об ограничении матери в родительских правах. Это произошло после того, как трое детей были обнаружены у посторонних людей без присмотра матери. В результате ребят изъяли из семьи. Однако судебная инстанция оставила иск без удовлетворения, поскольку женщина изменила свое поведение. Дети вернулись в семью.

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