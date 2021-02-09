Мадрид, , 13:28 — REGNUM Немецкая вакцина, разработанная компанией CureVac совместно с компанией Bayer, начинает проходить клинические испытания, в которых её безопасность и эффективность проверяются на людях. Как сообщает испанское издание La Razón, компании разработали вакцину, основанную на механизме информационной РНК — том же самом, что используют две компании, которые распространяют вакцины в настоящее время: Pfizer и Moderna.

Более 36 000 добровольцев со всего мира принимают участие в этом международном исследовании. Вакцинируют волонтеров в трех пунктах: Hospital de Cruces в Бильбао, больница Donostia в Сан-Себастьяне, и клиническая больница San-Carlos в Мадриде.

«Мы получили много звонков, поэтому мы расширили наши возможности, чтобы процесс прошел через различные фильтры», — говорит Антонио Портолес, главный исследователь этого проекта в Испании и эксперт по клинической фармакологии Сан-Карлоса. — «Нужно очень аккуратно относиться к работе с протоколами, чтобы мы могли использовать полученные данные».

На вопрос о том, как, по его мнению, немецкая вакцина будет способствовать пандемии, Портолес дал ясный ответ: «Вы не сможете творить волшебство. Процесс создания вакцин Pfizer и Moderna был потрясающим, поскольку, с одной стороны, произошло совпадение разработок, которые уже были продвинуты, с настоятельной необходимостью, которая стимулировала инвестиции», — добавляет он.

В Стране Басков 8 февраля начались первые дни добровольной вакцинации. Научный координатор института BioCruces Bizkaia Юнате Аранарри объясняет причину выбора этих двух центров. «Мы были выбраны потому, что у нас есть как инфраструктура, так и человеческий капитал, необходимые для решения стоящей перед нами задачи: вакцинировать 50 добровольцев в день с прогнозом, что через месяц их будет 1000», — добавляет он.

33-летний испанец Акеца Моран был одним из первых, кому сделали прививку. «Иглы вызывают у меня панику!» — говорит Акеца. — «Но я подумал, что должен это сделать, что это способ внести свой вклад и внести что-то ценное для общества. С таким количеством людей, которые подрывают усилия медицинских работников, я чувствовал себя ответственным за то, что, по крайней мере, внёс свой вклад». Этот молодой баск твердо намерен справиться со своей боязнью игл, так как процесс вакцинации включает запланированные посещения, регулярные сдачи крови и в течение 28 дней предусматривает введение второй дозы. Также для участия в испытании необходимо выполнить два требования: быть старше 18 лет и не иметь ранее подтвержденного контакта с SARS-CoV-2. В это период проходит мониторинг данных о состоянии здоровья волонтеров с помощью опросов в приложении и последующих звонков по телефону.

«Моя девушка — медсестра и работает на передовой, возможно, поэтому я живу до сих пор и чувствую, что должен внести свой вклад. Еще мне подарили чудесный градусник, так что я буду очень счастлив», — говорит Моран со смехом.