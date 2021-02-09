Уфа, , 13:33 — REGNUM Более 66 млн рублей было направлено в прошлом году на укрепление материальной базы стоматологической службы Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Уточняется, что в медорганизациях министерства здравоохранения региона работают 1383 врача-стоматолога. В республике работает передвижной стоматологический модуль Республиканской стоматологической поликлиники.

В 2020 году руководство Башкирии провело большую работу для укрепления материально-технической базы стоматологической службы: на эти цели было направлено всего 66,6 млн рублей. В результате были закуплены 170 современных стоматологических установок, аппарат радиовизиографии, четыре цифровых ортопантомографа, 54 аппарата аутофлуоресцентной стоматоскопии для диагностики онкологических заболеваний и дентальный компьютерный томограф.

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