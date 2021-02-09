Салехард, , 13:28 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 65 случаев.

Основные очаги заражения на 9 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 17; Надымский район — 10; Приуральский район и Муравленко — по 6.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 февраля 36 175 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 308 человек, 388 пациентов с COVID-19 скончались.