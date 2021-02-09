Калуга, , 13:42 — REGNUM Сильные снегопады ожидают в ближайшие часы 9 февраля в Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Калужского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», до конца суток, начиная с юго — западных районов, по области местами выпадет сильный снег с метелью, на дорогах — гололедица и снежные заносы, порывы ветра до 17 м/с.

В связи с непогодой в Главном управлении МЧС России по Калужской области просят жителей региона по возможности оставаться дома.

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