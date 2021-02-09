Иерусалим, , 13:27 — REGNUM В настоящее время Россия и Израиль ведут обсуждение борьбы с пандемией коронавируса, включая также возможность совместного производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 9 февраля сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью телеканалу «Россия-24».

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По словам российского дипломата, власти Израиля с учётом своих интересов будут рассматривать вопрос о сотрудничестве с Россией по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины («Спутник V») в той или иной форме», — добавил он.

Также Викторов уточнил, что российская сторона предоставила властям Израиля полную информацию о препарате «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций находится в контакте с соответствующими структурами израильскими. Не далее как сегодня я встречался с министром здравоохранения Израиля господином Эдельштейном», — рассказал посол РФ.

Отметим, в настоящее время в Израиле за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 700 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.