Белгород, 9 февраля 2021, 13:31 — REGNUM О своём самочувствии после вакцинации от COVID-19 рассказал 9 февраля в социальных сетях врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам политика, никаких болезненных ощущений он не испытывает.
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Вячеслав Гладков записался на вакцинацию в порядке общей очереди, ожидание составило две недели. Накануне врио губернатора получил первый компонент вакцины и пообещал поделиться ощущениями.
Врио губернатора призвал всех последовать его примеру, чтобы «победить в войне с коронавирусом и, наконец, вернуться к нормальной жизни».
В Белгородской области добровольцы подали 41 тыс. 741 заявку на вакцинацию. Полностью завершили иммунизацию уже 3208 жителей.