Белгород, , 13:31 — REGNUM О своём самочувствии после вакцинации от COVID-19 рассказал 9 февраля в социальных сетях врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам политика, никаких болезненных ощущений он не испытывает.

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Вячеслав Гладков записался на вакцинацию в порядке общей очереди, ожидание составило две недели. Накануне врио губернатора получил первый компонент вакцины и пообещал поделиться ощущениями.

«За прошедшие сутки ни разу не вспомнил, что была сделана прививка, никаких болезненных ощущений и повышения температуры. Я достаточно быстро ощущаю состояние дискомфорта, если у меня хотя бы на один-два градуса повышается температура. Немного болит в месте, где сделали прививку, но это обычное ощущение после любого укола, которое всегда проходит в течение пары дней», — написал Вячеслав Гладков.

Врио губернатора призвал всех последовать его примеру, чтобы «победить в войне с коронавирусом и, наконец, вернуться к нормальной жизни».

«Все, мне кажется, устали от ограничений в театрах, кино, музеях, при занятиях спортом. Все испытывают большой дискомфорт, но я убеждён, что у нас получится всё наладить!» — подытожил врио главы региона.

В Белгородской области добровольцы подали 41 тыс. 741 заявку на вакцинацию. Полностью завершили иммунизацию уже 3208 жителей.