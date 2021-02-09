Москва, 9 февраля 2021, 13:03 — REGNUM Призывы ввести против России новые санкции в связи с разгоном митингов в январе 2021 года не являются преступлением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Де-юре нет, [это не измена Родине], де-юре это не является каким-то противоправным поступком», — сказал Песков.
При этом он напомнил, что в Госдуме уже говорят о планах приравнять подобные действия к преступлениям.
Песков также подчеркнул, что такая мера со стороны российского парламента поддерживается большим числом граждан.
Ранее ряд российских оппозиционных деятелей призвали ввести новые санкции в отношении России.