Москва, , 13:03 — REGNUM Призывы ввести против России новые санкции в связи с разгоном митингов в январе 2021 года не являются преступлением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-юре нет, [это не измена Родине], де-юре это не является каким-то противоправным поступком», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что в Госдуме уже говорят о планах приравнять подобные действия к преступлениям.

Песков также подчеркнул, что такая мера со стороны российского парламента поддерживается большим числом граждан.

Ранее ряд российских оппозиционных деятелей призвали ввести новые санкции в отношении России.