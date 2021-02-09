Владимир, , 13:03 — REGNUM Во Владимирской области 9 февраля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 833 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 907 пациентов, в том числе 113 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 731 человек.

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