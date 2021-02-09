Самара, , 13:04 — REGNUM 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 43 010 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области была зафиксирована смерть 853 пациентов с COVID-19, в том числе 10 таких пациентов скончались за минувшие сутки: 80-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 60-летний и 62-летний мужчины, а также 78-летняя и 83-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 61-летняя женщина страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, 78-летний мужчина страдавший заболеванием органов дыхания, 58-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 49-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной системы, 66-летний мужчина страдал инфекционным заболеванием.

Отмечается, что по области справились с этой инфекцией 39 582 человек, в том числе в минувшие сутки победили вирус 239 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 февраля в Самарской области за сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом.