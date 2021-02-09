Владикавказ, , 12:59 — REGNUM Северной Осетии предоставили еще 8820 доз вакцины «Спутник-V». Численность привитых в республике растет. К 8 февраля прививку сделали 2369 жителям региона, сообщила врач-эпидемиолог поликлиники №7 Владикавказа Юлия Жирняк.

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При этом оба компонента вакцины получили уже 533 человека. Для удобства жителей республики развернуты 11 пунктов вакцинации, организована работа мобильного прививочного пункта и выездных бригад медиков.

По словам врача-эпидемиолога, желающих привиться становится все больше, но по-прежнему в приоритете сотрудники образования и медики, лица из группы риска.

Как ранее сообщалось, в Северной Осетии планируют привить к апрелю 2021 года до 30% населения.

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