Иерусалим, , 13:03 — REGNUM 7 761 новый случай заражения коронавирусом выявили в течение 8 февраля в Израиле. Об этом сообщило министерство здравоохранения этой страны 9 февраля.

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За сутки было проведено 91 209 тестов. Положительными оказались 8,8%.

В настоящее время 1088 человек госпитализированы в стране в тяжелом состоянии, 306 из них находятся на искусственной вентиляции легких. После того, как за 8 февраля погибли 23 человека, число погибших с начала пандемии достигло 5192.

Число тяжелобольных пациентов в возрасте до 59 лет продолжает расти и по состоянию на 9 февраля составляет 34,7%. 17,2% из них находятся в возрасте 50 лет, 9,5% — в возрасте 40 лет, 5,3% — в возрасте 30 лет и 2,7%-в возрасте 29 лет или моложе.

По данным министерства, более 700 000 жителей страны заразились коронавирусом с тех пор, как началась пандемия.

Накануне в Израиле выявили 4557 заражений, 7 февраля было проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус, позитивными были также 8,8%.