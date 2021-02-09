Пермь, , 12:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,6%, тогда как на 8 января показатель составлял 0,7%, сообщает 9 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в регионе зафиксировано 42 300 носителя коронавируса. Выздоровели 35 025 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 1542 пациента.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1303 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Из них 83 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 46,3%. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты 13 198 человек, вторым — 3494 человека.

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