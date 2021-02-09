Москва, , 12:57 — REGNUM Российские туристы, несмотря на пандемию коронавируса, активно бронируют речные круизы по России на летний сезон-2021. Около 50% пассажиров теплоходов поедут в речной круиз впервые, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В этом году цены на речные круизы выросли на 5−7%. Цена на теплоходе уровня «люкс» составляет порядка 12 тыс. руб., «премиум» — 8,3 тыс. руб., на лоукостере — в 4−6 тыс. руб. в сутки на человека.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются необычные рейсы по Азовскому и Черному морям, экспедиционные круизы по Енисею, на Соловецкие острова, по Ладожским шхерам и др.

Ранее ИА REGNUM передавало, в России любителям морских путешествий на лайнерах в 2021 году предложат новый формат круизов по рекам страны.

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