Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Последние данные о количестве новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии свидетельствуют об улучшении эпидемиологической обстановки. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 февраля рассказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в ходе брифинга.

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«Важно, что в течение последнего месяца все показатели, по которым оценивается эпидемическая ситуация в стране, постепенно улучшаются. Однако это, конечно, это не дает нам возможности для самоуспокоения», — сказал Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что пока в стране еще достаточно высокие темпы распространения коронавируса, поэтому населению нужно строго выполнять все рекомендации по профилактике пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным на 9 февраля, в Грузии выявили 263 057 случаев заражения коронавирусом, в том числе 829 — за последние сутки.

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