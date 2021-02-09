Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 128 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 февраля коронавирусом заразились 29 426 человек. Выздоровели 27 619 человек, скончались 262 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).