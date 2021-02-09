Москва, , 12:53 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с их профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Пилоты (сс) StockSnap

Премьер-министр подчеркнул, что гражданская авиация занимает особое место в транспортном комплексе России, поскольку от её работы зависит развитие регионов и нормальная жизнь миллионов людей.

«Ваш труд связан с риском, требует компетентности и большого напряжения, — отметил председатель правительства. — Поэтому профессию авиатора выбирают люди ответственные и надежные, способные оперативно действовать в самых сложных и нештатных ситуациях».

Особые слова признательности Мишустин выразил ветеранам, которые сохранили и приумножили традиции гражданской авиации и являются примером во всём для молодых специалистов.