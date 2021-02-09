Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Новые 13 летальных случаев COVID-19 зарегистрировали в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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Для сравнения, 8 февраля 2021 года в области зафиксировали смерть 12 человек от новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе подтверждено 2157 летальных случаев COVID-19. По всей России скончались уже 77 598 человек, у которых было данное заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля количество выявленных за сутки случаев коронавирусом в регионе составило менее 300.