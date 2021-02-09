Липецк, , 12:50 — REGNUM В Липецкой области 9 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 22 тыс. 231 положительный тест.

За весь период наблюдения 18 тыс. 408 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 165 — за последние сутки. 390 человек скончались.