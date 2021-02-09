Москва, , 12:49 — REGNUM Вакцинация населения от COVID-19 в разных странах мира должна ускорить отмену ограничений на воздушное сообщение. Об этом руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил 9 февраля на пленарном заседании Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Он отметил, что развитие перевозок гражданской авиации в первую очередь зависит от того, насколько возобновилось воздушное сообщение между государствами. Нерадько выразил надежду, что меры по вакцинации, которые предпринимаются и в России, и во всём мире, приведут к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«И наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», — сказал глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Нерадько также заявил, что российские авиакомпании отказались от идеи создания дочерних предприятий — лоукостеров.

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