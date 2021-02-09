Скопинский район, Рязанская область, , 12:55 — REGNUM Партию сотовых телефонов, зарядных устройств и наушников пытался провезти осуждённый на территорию исправительной колонии № 5 в Скопинском районе Рязанской области. Запрещённые устройства были спрятаны в мешках из-под гречневой крупы, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники колонии в ходе проверки оперативной информации остановили для досмотра ГАЗ-53, направлявшийся с продуктами питания в столовую учреждения. В мешках из-под гречневой крупы были спрятаны 18 сотовых телефонов, 14 зарядных устройств, 12 наушников и три сим-карты. За рулём грузовика находился один из осуждённых, который отбывал наказание на участке колонии-поселения. Мужчина трудоустроен разнорабочим на хозяйственном дворе и занимается погрузочно-разгрузочными работами на складах.

Запрещённые устройства изъяли. Нарушителя отправят в штрафной изолятор.