Джакарта, , 12:48 — REGNUM Представитель компании Bio Farma Бамбанг Хериянто заявил, что в настоящее время компания производит китайскую вакцину Sinovac, которая поступила в Индонезию в виде сырья 12 января 2021 года, сообщает Detik.

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«Одна партия составляет примерно 950 тысяч доз. Таким образом, всего может быть произведено 13 млн доз к концу 11 февраля», — заявил Бамбанг Хериянто.

Кроме того, три партии вакцины от COVID-19 соответствуют требованиям и получили сертификат от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM).

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Индонезия начала бесплатную вакцинацию медицинских работников импортными вакцинами, закупаемыми государством.

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