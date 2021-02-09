Саратов, , 13:02 — REGNUM В Саратовской области в штатном режиме по состоянию на 9 февраля обучаются 14 732 школьника в 84 школах пяти муниципальных районов — Александрово-Гайский, Красноармейский, Марксовский, Ровенский, поселок Светлый. По информации регионального минобразования, полностью закрыта на карантин в связи с коронавирусом школа в Ивантеевском районе. Инфицированы оказались четверо школьников и два педагога, всего на карантин оправили 397 обучающихся и 31 педагога.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кроме этого, в связи с ростом заболевших закрыли 48 классов в 29-ти школах (в Саратове — 15, в Балаковском районе — 5, в Екатериновском — 4, по одному в Пугачевском, Балтайском, Татищевском, Духовницком и Энгельсском районах. На самоизоляции находятся 44 педагога и 1 080 учеников.

Также закрыта на карантин одна группа Балаковского политехнического техникума, на дистанционный формат обучения переведены 18 студентов. 68 воспитанников детского сада в Петровском районе отправили на самоизоляцию. Также закрыты восемь групп в восьми детсадах области, в которых работали 19 воспитателей и находились 123 ребенка.

Полностью закрытых школ в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом нет. На карантине находятся 11 классов в восьми школах. На дистанционное обучение перевели 248 детей. Среди вузов — восемь перевели студентов 17 групп на карантин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 9 февраля достигло 45 356 человек, за сутки инфицированы 242 жителя. Минувшим днем заболели 236 человек.

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