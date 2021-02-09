Исламабад, , 12:49 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила одобрение для экстренного использования в Пакистане. Такую информацию подтвердил 9 февраля министр здравоохранения страны Файсал Султан, его слова приводит агентство Reuters.

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«Вакцина «Спутник V» получила разрешение на экстренное использование», — приводит агентство сообщение Султана в одном из мессенджеров.

При этом 2 февраля в компании AGP, занимающаяся импортом российского препарата в страну, сообщили о том, что вакцина «Спутник V» получила разрешение на экстренное использование на территории Пакистана.

Отметим, на сегодняшний день в Пакистане за все время пандемии выявили в общей сложности свыше 556,5 тыс. носителей коронавируса.