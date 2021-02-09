Москва, , 12:43 — REGNUM В Российском фонде прямых инвестиций надеются на отсутствие политических аргументов в вопросе регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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«Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, что не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet», — сказал Дмитриев.

Он напомнил, что, согласно результатам исследований, опубликованным в журнале, «Спутник V» является одной из самых лучших вакцин по всему миру.

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