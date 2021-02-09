Новосибирск, , 12:41 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 11 и 12 февраля в городе может похолодать до — 33 °C, днём прогнозируется понижение температуры до — 25 °C, небольшой снег, на дорогах — гололедица.

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Так, завтра, 10 февраля, ночью ожидается −20…−22 °С, местами до — 25 °C, днем −19…−21 °С с небольшим понижением во второй половине дня, ветер западный с переходом на северо-западный, 4−9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с, небольшой снег, ночью местами поземка, на дорогах — гололедица.

В четверг, 11 февраля, в Новосибирске ночью ожидается −28…−30 °С, местами до — 33 °C, днем −23…−25 °С, ветер западный 3−8 м/с, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков.

В пятницу, 12 февраля, температура ночью составит −31…−33 °С, днём −21…−23 °, ветер западный с переходом на юго-восточный, 3−8 м/с, преимущественно без осадков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города просят горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам: 051, 218−68−88.