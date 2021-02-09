Москва, , 12:40 — REGNUM Руководство российской авиаотрасли надеется на то, что массовая вакцинация населения от COVID-19 приведёт в более активному темпу разрешения возобновления международных полётов. Об этом в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», — сказал Нерадько.

По его словам, развитие перевозок гражданской авиации прежде всего зависит от уровня возобновления полётов между странами.