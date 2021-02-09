Лас-Вегас, США, , 12:32 — REGNUM Американская певица в стиле ритм-энд-блюз Мэри Уилсон, которая является одной из основательниц музыкального коллектива The Supremes, ушла из жизни вечером 8 февраля в возрасте 76 лет в Лас-Вегасе. Об этом 9 февраля сообщает журнал Variety.

При этом причины смерти исполнительницы не сообщаются. По информации журналистов издания, она умерла внезапно.

Отметим, Мэри Уилсон начала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте в группе The Primettes совместно с Дайаной Росс и Флоренс Баллард. Позднее, в 1961 году, коллектив был переименован в The Supremes и стал популярным.

Считается, что данная группа в 1960-е уступала по популярности лишь The Beatles. В 1988 году Уилсон в составе The Supremes была включена в Зал славы рок-н-ролла.