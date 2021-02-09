Курск, , 12:30 — REGNUM В Курской области 9 февраля зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 27 тыс. 830 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 558 пациентов, в том числе 166 — за последние сутки. Скончались 402 человека.

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