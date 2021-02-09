Тбилиси, , 12:43 — REGNUM В Грузии в ходе проверок были выбраны девять медицинских учреждений, в которых будут прививать население вакциной от COVID-19, произведенной американской корпорацией Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 февраля рассказала замминистра здравоохранения Тамар Габуниа на брифинге.

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«В последнее время очень много внимания уделяется подготовке к вакцинации. Регулирующее агентство провело оценку 12 предприятий, и девять из них соответствуют требованиям, установленным для вакцины Pfizer», — сказала Габуниа.

Она отметила, что к началу вакцинации в Грузии планируется подготовить 15 клиник, где будут делать прививки.

Стоит отметить, что первую партию вакцины от COVID-19 в Грузии рассчитывают получить во второй половине февраля. Пока ожидается партия объёмом менее 30 тыс. доз. В первую очередь в стране будут вакцинировать медиков.

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