Москва, , 12:31 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины из-за страха перед сближением с Россией, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 9 февраля в социальной сети Facebook.

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«Украина завоёвана янками. Всё, что делает Зеленский, он делает не для Украины, а для хозяев Украины. Под них и под ними», — поделилась своим мнением Светлана Щ.

Многие пользователи пришли к мнению, что политика Зеленского не является самостоятельной и именно поэтому он не может вести какие-либо дела вместе с Российской Федерацией. Они предполагают, что такую установку ему дали Соединённые Штаты.

«Эффективность Зеленского в том, что вдруг за бугром не одобрят его согласие, самостоятельно решать им запрещено, вот и выворачивается наизнанку перед хозяевами», — считает Надежда И.

Некоторые комментаторы решили ответить Зеленскому, который обосновал свой отказ от российской вакцины тем, что украинцы не являются «кроликами», над которыми можно проводить эксперименты. Они уверены, что народ Украины превратили в беспомощную жертву, с которой можно делать что угодно.

«Они не кролики, они просто конкретные жертвы продажных … политиков! А также избранников, которые, становясь президентами, сразу забывают за счёт каких обещаний их поддержал народ!», — пишет Сергей С.

Другие указали на то, что Украина на данный момент представляет собой огромную площадку для экспериментов над населением.

«Какой патриот! Весь Запад с американцами экспериментируют с населением Украины, с его подачи», — написал Алексей Х.

Напомним, 9 февраля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил в эфире НСН о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины из-за страха перед сближением с Россией.