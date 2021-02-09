Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 115 и 80. При этом подтверждены новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным оперштаба на 9 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 20 234 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 80.

Выздоровели 18 366 человек, из них за последние сутки — 115. В целом доля выздоровевших составляет 90,77%. В настоящее время в Чувашии официально насчитывается 938 больных COVID-19.

Также за последние сутки в республике скончались четыре пациента с коронавирусом. Всего умерли от COVID-19 в Чувашии 930 человека.

Отметим, что в республике достигнута предварительная договоренность о создании пунктов вакцинации в крупных торговых центрах. При выборе места, в первую очередь, будут учтены факторы безопасности и удобства для горожан. В настоящее время минздрав прорабатывает технические вопросы.