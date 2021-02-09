Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области 9 февраля, как и накануне, отменили занятия в ряде образовательных организаций из-за аномально холодной температуры воздуха.

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По данным регионального минобразования, ученики с 1-го по 11-й классы в 17 муниципальных районах освобождены от занятий в школах в связи с установившимися в регионе аномальными морозами (Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Новобурасский, Озинский, Петровский, Ртищевский, Саратовский, Самойловский, Пугачевский, поселок Михайловский).

Школьники 1−6 классов остались дома в 15 муниципальных районах области — Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский, Питерский, Романовский, Советский, Федоровский, Энгельсский, города Шиханы и Саратов.

Частично отменили занятия в пяти районах — Перелюбский, Краснопартизанский, Татищевский, Турковский, Хвалынский. В штатном режиме работают школы в пяти районах — Александрово-Гайский, Красноармейский, Марксовский, Ровенский, поселок Светлый.

В утренние часы температура воздуха составила 9 февраля около — 25 градусов Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области стоит морозная погода. В связи с низкими температурами 9 февраля в ряде городов отменили занятия в школах.

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