Магнитогорск, Челябинская область, , 12:24 — REGNUM В Челябинской области три жителя Магнитогорска пойдут под суд за взяточничество. Обвинительное заключение утвердила Карталинская транспортная прокуратура, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Следователи полагают, что эти граждане, будучи слушателями курсов, перевели на счёт председателя аттестационной комиссии в целом 2500 рублей. Взамен они ожидали от него положительных оценок за экзамены без фактической проверки знаний.

Против председателя комиссии возбудили дело по факту получения взятки. Сейчас идёт предварительное расследование.