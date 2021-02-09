Воронеж, 9 февраля 2021, 12:21 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 9 февраля зарегистрировано 1674 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»
За последние сутки подтверждено 13 смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 55 тыс. 290 пациентов, в том числе 332 — за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области за сутки выявлены 369 носителей коронавируса