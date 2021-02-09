Красноярск, , 12:20 — REGNUM В Красноярском крае завершилась церемония прощания с сотрудниками МЧС, которые погибли при тушении крупного пожара на складе автозапчастей. Проводить пожарных в последний путь пришли более тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, похоронили героев на аллее Славы на кладбище Бадалык.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь на складе автозапчастей в Красноярске вспыхнул 3 февраля. Площадь пожара достигла 3500 кв. м, в ходе тушения возгорания погибли работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

По указу президента РФ Владимира Путина сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю награждены орденами Мужества посмертно. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев, сержант внутренней службы Максим Рябцев.