Вологда, , 12:19 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал подписчикам «Вконтакте» о своем самочувствии после прививки от COVID-19.

«С моей первой прививки от коронавируса прошла неделя. Чувствую себя хорошо, температуры не было. Вторую буду делать 24 февраля. Считаю, чем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем снять все ограничения. Поэтому самое время записаться на прививку тем, кто этого ещё не сделал», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали почти семь тысяч человек.