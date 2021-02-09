Москва, , 12:19 — REGNUM Российские врачи впервые в мире провели уникальный научно-медицинский эксперимент, выполнив процедуру изолированной перфузии головного мозга примата. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Отмечается, что операция прошли в НИИ медицинской приматологии в Сочи 5 февраля под руководством главного внештатного онколога Минздрава, генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрея Каприна и академика РАН Владимира Порханова.

«Новый путь подведения химиопрепарата к опухоли методом перфузии может стать прорывным шагом на пути лечения этих коварных заболеваний», — отметил Каприн.

Он уточнил, что суть метода заключается в том, что во время медицинской манипуляции головной мозг кровоснабжается отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. На этом этапе к органу доставляются концентрированные дозы химиопрепарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа.

При этом функция головного мозга не страдает. После того как токсичность снижается, орган вновь подключается к общей системе кровообращения. Операция прошла успешно, сейчас специалисты следят за состоянием здоровья примата.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на онлайн-собрании Научного совета РАН председатель Совета, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин заявил, что онкологическая служба РФ быстро нашла себя в условиях пандемии.

Заседание было посвящено проблеме COVID-19 и онкологическим заболеваниям. Его участники единодушно отметили, что пандемия не только осложнила работу онкологов, но имела и немалое позитивное влияние на их службу.

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