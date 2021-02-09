Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Согласно данным полиции Швеции, только каждый десятый пассажир, направляющийся в Швецию, подпадает под действие нового требования правительства страны относительно наличия при пересечении границы отрицательного результата теста на COVID-19. Для девяти из десяти путешественников существуют различные исключения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Как отмечают журналисты, ранее правительство Швеции ввело требование о наличии отрицательного результата теста на COVID-19 для иностранных граждан. Однако почти никого, кто едет в страну, это правило не касается, так как оно имеет целый ряд исключений.

Прежде всего, новые правила не действуют в отношении просителей политического убежища или попросту беженцев. Граждане Швеции, которые направляются домой из любой точки мира, даже из тех стран, где обнаружены мутации коронавируса, также освобождены от требования предъявить тест на COVID-19.

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