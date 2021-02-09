Сеул, , 12:25 — REGNUM Вакцинация населения Южной Кореи от COVID-19 начнётся 26 февраля. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Дата начала вакцинация объявлена в стране впервые.

Известно, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начнёт поставку первой партии вакцины от COVID-19 с 24 февраля. Вакцина будет доставлена в медицинские учреждения на следующие сутки, 25 февраля, а с 26 февраля начнут делать прививки.

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Согласно плану вакцинации, в первую очередь будут привиты медицинский персонал и пожилые люди, проживающие в домах престарелых.

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