Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:11 — REGNUM В новокузнецком торгово-развлекательном центре «Планета» открыт пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила мэрия города.

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Уточняется, что прививочный кабинет находится на 1 уровне ТРЦ, приём проходит с понедельника по субботу (с 12:00 до 19:30).

«Желающим поставить прививку от новой коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной «Спутник V» необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Осуществить первую вакцинацию можно будет без предварительной записи», — отмечают в городской администрации.

Согласно официальны данным, с начала прививочной кампании в Новокузнецке (по состоянию на 5 февраля) провакцинировались 5353 человека.