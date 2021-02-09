Воронеж, , 12:11 — REGNUM В Воронежской области 9 февраля подтверждено 369 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 547 положительных тестов.

За весь период наблюдения 55 тыс. 290 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 332 — за последние сутки. 1674 человека скончались.