Нальчик, , 12:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сделан шаг к улучшению материального благосостояния молодых ученых. Глава республики Казбек Коков повысил стипендии аспирантам. Повышение весьма существенное — в четыре раза.

Несмотря на это, сумма стипендии составила всего 10 тыс. рублей. Это объясняется начальной величиной стипендии, которая до сих пор составляла всего лишь 2,5 тыс. рублей.

Сообщая о мерах, принятых для стимулирования интереса к занятию наукой, Казбек Коков на встрече с молодыми учеными и аспирантами вузов и научных центров отметил, что в республике также учреждены республиканская премия в области науки и инноваций и государственная премия Кабардино-Балкарии в области науки и техники.