Москва, , 12:04 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал президента Украины Владимира Зеленского дураком за отказ покупать российскую вакцину, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

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«Зеленский снова отказывается от нашей прививки. А кто ему предлагает? Мы никому не предлагаем — у нас очередь, мы не успеваем направлять самолеты с нашей прививкой по всему миру. В некоторых странах со слезами на глазах встречают русские самолеты, привезшие им спасительную вакцину. А рядом сын фронтовика — вместе проливали кровь за нашу кровь, а теперь он через 75 лет чушь несет, что граждане Украины не кролики и на них экспериментировать не имеем право. Ну что я могу сказать? Дурак!» — заявил Жириновский.

«Президент, который дурак. Как можно, весь мир хочет нашу вакцину, — а этот дурачок? «Мы не будем экспериментировать». Да все лекарства — эксперимент!» — отметил парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины «Спутник V» тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности, а также тем, что граждане его страны «не кролики».

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