Подгорица, , 12:03 — REGNUM В Черногории потребление препарата цефтриаксон, который относится к третьему поколению цефалоспориновых антибиотиков, в амбулаторных условиях увеличилось на 68 процентов, сообщила Лидия Чизмович из Института лекарственных средств и медицинского оборудования.

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«В прошлом году, когда мы столкнулись с пандемией, но также и в этом году в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) мы собрали данные за 2019 и 2020 годы, за это время потребление цефтриаксона сильно увеличилось, что приводит к дефициту», — сказал Чизмович.

Она отмечает, что потребление в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось примерно на 23 процента.

«Вызывает беспокойство тот факт, что потребление в амбулаторных условиях увеличилось более чем на 68 процентов», — отметил Чизмович.