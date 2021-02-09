Казань, , 12:00 — REGNUM В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 9 февраля, провели среди 24 тыс. жителей. За сутки число привитых возросло на 2 755 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Вторую дозу препарата получили 5,4 тыс. человек. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 29,6%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии ранее прогнозировалось, что число прививочных пунктов увеличат до 71, в настоящее время речь идет о 100 прививочных пунктах на территории республики.

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