Гётеборг, Швеция, , 12:03 — REGNUM Пять пожилых женщин в шведском Гетеборге пострадали в результате действия злоумышленников, укравших у них драгоценности. Мошенники приходили домой к жертвам, чтобы якобы проинформировать их о предстоящей вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Одна из женщин была избита, самой старшей из пострадавших было 94 года. Теперь полиция выследила и арестовала двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 29 и 47 лет.

Один из злоумышленников связывался с пожилыми женщинами по телефону и представлялся медсестрой из местной поликлиники. Своим жертвам он говорил, что хочет прийти к ним домой и сообщить о предстоящей вакцинации. Во время визита мужчина носил маску, иногда его сопровождал сообщник.

Один из эпизодов расценивается как ограбление при отягчающих обстоятельствах, так как злоумышленники избили женщину, которая сразу же попросила их покинуть квартиру.

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